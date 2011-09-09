Сегодня в Минске пройдет торжественное открытие обновленного автовокзала «Центральный»

Впервые он принял пассажиров в 1962 году и стал первым вокзалом Минска, откуда автобусы отправлялись не только по Беларуси, но и в Литву, Россию, Украину, Польшу, Чехию.

После реконструкции «Центральный» будет работать круглосуточно и обслуживать маршруты Брестского и Гродненского направления, а также почти все международные. В ультрасовременном здании для пассажиров оборудовано 12 касс и зал ожидания, здесь же – кинотеатры, кафе, рестораны и магазины. 16 перронов разместились под землей, где смогут разворачиваться большие двухэтажные автобусы.

После реконструкции «Центральному» присвоят статус автовокзала международного класса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».