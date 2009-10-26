15 лет без опасности

Сегодня Службу безопасности белорусского Президента считают лучшей на постсоветском пространстве и одной из лучших в мире.

По случаю 15-летнего юбилея Службы безопасности Президента на неделе в журналистской среде случилось событие, которое вполне можно вписать в историю не только Беларуси — когда глава Службы безопасности ненадолго выходит из тени, а в дневном дозоре оказываются журналисты. Эксклюзив и, мягко говоря, большая редкость. Ведь во всём мире сотрудники служб безопасности — это не те люди, которым задают вопросы. Поэтому глава Службы полковник Андрей Втюрин журналистам так и сказал: задавайте, раз уж есть возможность.

— В соответствии со многими представлениями, во время проведения каких-то мероприятий практически за каждым углом находится сотрудник службы безопасности. Если честно, штат службы безопасности не такой уж и большой, чтобы полностью обеспечить проведение всех мероприятий. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с госорганами и другими организациями, привлекать большое количество личного состава МВД, КГБ и, если это нужно, Государственного пограничного комитета для выполнения наших задач. И здесь уже без тесного взаимодействия нам никак не обойтись, — рассказывает Андрей Втюрин.

О них слишком много мифов, потому что о них слишком мало знают. Но во всём мире именно это и считается верхом профессионализма: умение видеть всё, а самому оставаться невидимым. Хотя это конечно гипербола. Шапкам-невидимкам охранная элита предпочитает другие методы.

Лето 2009 года., чемпионат международной версии IPBL в Минске. Это уже второй по счёту проводимый в Беларуси турнир телохранителей. Но некоторые страны от участия в нём отказались. Причина на первый взгляд ясна: кому нужно рассекречивать секреты своей работы? Но у главы службы безопасности Президента сомнений на этот счёт не возникало ни до, ни после состязаний.

— То, что видит зритель, то, что видят участники соревнований – это только надводная часть айсберга, — рассказывает Андрей Втюрин. — Под водой скрыта огромная работа: это подготовка охранных мероприятий, подготовка сотрудников. Весь тот комплекс мероприятий, который мы проводим накануне охранных мероприятий, всё это всё равно остаётся за кадром, и этого обыватель не видит. Видна только красивая картинка — конкретные действия сотрудника личной охраны, но это вы найдёте в любом учебнике телохранителя. Поэтому никаким секретом это не является.

По итогам того турнира две команды Службы безопасности Президента занимают два первых места. Причём отрыв от соперников по очкам огромен – почти 30%. Но это далеко не первые награды за всю 15-летнюю историю СБП. Оно и понятно: в числе сотрудников – 12 мастеров спорта и 18 кандидатов. Наверное, поэтому осмотр одного из объектов Службы безопасности Президент символично начал с обновлённого спортзала. Ведь пускай о сотрудниках простым людям почти ничего и не известно, об их наградах могут узнать все.

Впрочем то, что о физподготовке здесь не забывают в любую пору года, Президенту на неделе продемонстрировали наглядно. Открытая площадка с новейшим покрытием подходит и для мини-футбола, и для баскетбола, и даже для хоккея. В Службу безопасности приходят уже отлично подготовленными. Но, кроме владения табельным оружием, нужны ещё честность, порядочность, преданность Родине и обязательно — потенциал.

— На самом деле на подготовительном этапе проверяется и уровень IQ, проводится тестирование на полиграфе, изучение кандидата по прежнему месту службы, по месту учёбы, по месту жительства, — перечисляет Андрей Вторин. — Целый комплекс мероприятий. То есть, начальник Службы не может принять решение: Иванов будет у нас служить, потому что он мне нравится и потому что я его знаю, он преданный Родине — для этого должно быть решение специальной комиссии, которая принимает его коллегиально. И к слову, только каждый десятый кандидат поступает в Службу безопасности.

Сегодня Службу безопасности белорусского Президента считают лучшей на постсоветском пространстве и одной из лучших в мире. Причём считают их же коллеги, которые выводы делают совсем не понаслышке. Ведь каждый раз, когда глава государства выезжает с визитом за рубеж, сотрудники Службы безопасности круглосуточно работают бок о бок со своими иностранными коллегами. Это как в песне: их служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Но коллегам она видна прекрасно.

— Можно было бы принимать это просто как слова лести, но лучшим показателем является то, что в последнее время к нам зачастили иностранные гости для обмена опытом. И в данное время у нас находится группа иностранных специалистов, которые обучаются нашему ремеслу. И именно этот показатель является зеркалом того, что у нас происходит. Поверьте мне, если бы уровень был низким, то повторно к нам бы никто не приезжал. А те, кто у нас уже был, дают заявки на последующее обучение своих специалистов, — отметил Андрей Втюрин.

Только с начала этого года СБП обеспечила безопасность 70 иностранных делегаций. Но это ещё что, скромно замечают эти люди за кадром. Мол, вы и не представляете как это, когда в Минске проходит, к примеру, саммит глав государств СНГ. И как это — охранять более десяти президентов одновременно.

Этот день наверняка надолго запомнится сотрудникам Службы безопасности. В том числе и потому, что рядом с голубой елью, которую посадил на их объекте Президент, скоро появится табличка с памятной датой. Впрочем, свою лепту в посадку неожиданно внёс и бывший глава службы Юрий Жадобин. На самом деле именно с именем нынешнего главы Совбеза связывают новую эпоху в работе службы безопасности Президента. Под руководством Юрия Жадобина с 2003 по 2007 год окончательно определилась роль СБП в системе национальной безопасности. И тогда же разработали чёткую законодательную базу для работы.

Вообще же история охраны национальных лидеров – явление древнее, как сама цивилизация. И если история СБП стартует с 1994 года, то в БССР нечто подобное появилось в 1934 году. Тогда в составе УГБ НКВД создали группу, которая охраняла руководящий состав правительства. Но самые сложные времена наступили в Великую Отечественную. Подсчитано: за это время охраняемые лица выезжали на фронт и в прифронтовые районы 157 раз.

С того времени в гонке вооружений изменилось главное: теперь на опережение играют не страны между собой, а страны и мировой терроризм. Но по-прежнему, чем современнее средства безопасности, тем современнее средства угроз. На неделе Президенту показали новинки вооружения, которое находится в распоряжении Службы безопасности — более 200 единиц. И это не просто боевые образцы. Здесь они временно, а вообще ими каждый день пользуются сотрудники Службы безопасности. Не то, чтобы всем, и, конечно, не каждый день, но в распоряжении есть всё необходимое.

15-летнюю работу Службы безопасности Президент на неделе оценил на «хорошо». Это чтобы смотрели на перспективу, постоянно были на гребне волны, и никогда не «били по хвостам». А значит, всегда были в курсе новых форм и методов пресечения угроз, самых современных достижений науки и техники плюс аналитический арсенал.

— Очень важно, уважаемые друзья, что наша Служба не является каким-то закрытым органом, мы ничего ни от кого не скрываем: ни тот арсенал вооружений, ни те навыки, которые приобрела СБ. Мы это открыто демонстрируем любому — журналисту, гражданину, чтобы каждый понимал: посягать не только на Президента, но и на те объекты, которые охраняет Служба, весьма опасно. В связи с этим, самое пристальное внимание Службой безопасности должно уделяться качественному и эффективному оперативно-техническому обеспечению мероприятий с участием Президента и других охраняемых лиц. Поиск взрывных устройств, приспособлений для несанкционированного съёма информации является чрезвычайно важной задачей, требующей постоянного совершенствования знаний и навыков сотрудников всех подразделений, — сказал Александр Лукашенко.

За особые заслуги сотрудники Службы получали из рук Президента ордена, медали и благодарности. Но поблагодарил Александр Лукашенко и тех, кто даже в те минуты был не в зале, а на боевом посту. Именно поэтому, сказал Президент, вы образец для остальных спецподразделений страны. Ну а после торжественной церемонии уже глава службы безопасности вручал Президенту памятный кортик.

Однако на этом шлейф праздничных мероприятий не закончился. Уже в пятницу одна из самых закрытых силовых структур устроила вполне открытый концерт. Поздравляло сотрудников службы безопасности и непосредственное начальство, и белорусские артисты, и, конечно, журналисты. Но показать вам всего не сможем, правда, это скорее к счастью, чем к сожалению. Пускай даже в свой праздник эти люди не дают интервью — мы понимаем, такая уж у них работа.