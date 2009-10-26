Всё перемелется: работа высшего сорта

С тех времен, когда человек испек первую лепешку, хлеб стал основным источником питания. А настоящим кормильцем и главным человеком в деревне стал мельник.

Ведь без хлеба никуда! Потому труд мельника уважали и почитали. За хорошую муку односельчане часто благодарили материально, поэтому мельники были зажиточными крестьянами. А завистники сочиняли легенды: будто мельники на короткой ноге с чертями и колдунами, которые помогают хозяину носить тяжелые мешки, а в безветренную погоду крутят лопасти мельницы.

Перед тем как засыпать в жернова, зерно тщательно перебирали, после чего, через специальное отверстие, семя попадало в деревянную мини-мельницу. Кстати, именно деревянными жерновами пользовались партизаны во время войны. Сделать их было проще, чем каменные, да и перевезти такое устройство не составляло труда.

Жернова каменные имелись почти в каждом доме и были значительно экономичнее, чем мельница: ведь десятую часть зерна нужно было отдавать мельнику. С таких жерновов и началась вся мукомольная промышленность. Затем появились первые мельницы. Сначала водяные, а потом и ветряные.

Положение крыльев мельницы могло говорить о различных событиях, происходящих в жизни местных людей. В будние дни крылья мельницы устанавливались в виде прямого креста. А вот когда отмечался праздник — крылья образовывали крест в виде знака умножения.

Кстати, несколько столетий назад Минск можно было назвать настоящей мукомольной столицей. Например, на месте современного сквера Янки Купалы в XVIII веке стоял мельница водяная. Принадлежала она парафии Свято-Троицкого костела. А на месте Ледового дворца возвышалась мельница ветряная.

Молола муку и мельница в Серебрянке. В XIX веке она была настолько знаменита, что всю окружающую территорию, где любили гулять минчане, часто называли Серебряными Мельницами. Наверняка поэтому сегодня микрорайон именуют Серебрянкой. А о бывшей знаменитости напоминает название Мельничного переулка.

По одному из преданий, на Комсомольском озере берет начало сам Минск. Когда-то здесь жил силач Менеск, который построил большую каменную мельницу. Ветряк пользовался огромной популярностью. А спустя столетия, в 1941 г. на месте легендарной мельницы была возведена плотина Комсомольского озера.

Однако технический прогресс изменил мельницу до неузнаваемости. Да и статус мельника сегодня не тот. Хотя, без этого человека вряд ли сегодня мы увидели бы на прилавках хлебобулочные изделия. Раиса Михневич – современный мельник – о сдобном провианте знает всё. На минской мельнице она трудится уже 26 лет, контролирует качество сырья и технологический процесс. Кстати, почти все столичные хлебопекарни используют муку, за производством которой зорко следит Раиса Васильевна.

К подбору муки для хлеба тщательно подходили и в древности. Качество будущего хлеба зависело от благосостояния семьи. Зажиточные крестьяне выпекали его из муки грубого помола. Во время праздников – из муки отборной. В бедной семье в тесто добавляли картошку. Затем будущий хлеб заквашивали в дежке. Кстати, ее никогда никому не показывали — боялись тесто сглазить.

У современных пекарей свои секреты. В бункерах выращивают специальные бактерии, чтобы тесто поднималось, затем это же тесто отправляют по конвейеру в чан. Из бункера тесто поступает на замес и подается в делитель для деления на куски. Будущий батон сначала превращают в шарики, потом придают ему продолговатую форму. Затем батоны укладываются в люльки расстойного шкафа, там же они подрастают, увеличиваются в объеме. И поступают в пересадку в печь для выпечки.

Кстати, День мельника отмечали обязательно на самой мельнице. Хозяйка приносила свежеиспеченный хлеб и горячие блины. Без угощений не оставались и жернова — в отверстие выливали чарку самогона.