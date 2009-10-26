Как построить Минск за его пределами

Мнение экспертов – города-спутники, хоть и не решат всех проблем мегаполиса, но значительно их сократят.

Каждый день со своего кормильца-бульдозера Николай Шанович пересаживается в электричку. Примерно час — и он дома, в родных Смолевичах. На автомобиле 22 километра до Минска, говорит, вообще не расстояние. Дорога из столичной Малиновки к центру занимает и то больше.

О сладкой жизни в Логойске, да ещё в кондитерском отделе самого большого магазина в райцентре Виктория Закревская и не мечтала. После учебы, узнав о распределении не в Минск, ничуть не расстроилась. Этот гипермаркет – только часть современной инфраструктуры, которая появится здесь и будет не хуже, чем в Минске. Это государственная политика – все условия для жизни создавать в малых городах, чтобы люди не рвались в столицу. Выгодные условия создаются для инвесторов, а их ответ – рабочие места с зарплатой выше среднего. В принципе, это и есть главный подход к развитию всех малых городов, в числе которых и спутники столицы.

По толковому словарю, город-спутник – исторический метод развития мегаполисов. Из больших городов выводится часть промышленных объектов, а также избыточное население.

— Иммиграционные потоки, возможно, пойдут и в обратную сторону, не только в Минск. Минск сегодня имеет положительный демографический баланс, при этом мы имеем серьёзный демографический прирост за счёт миграции населения республики в столицу. Административными мерами эту задачу никто не собирается решать. Развитие иных территорий, создание условий для проживания — таким государство видит путь для перераспределения и трудовых ресурсов, и человеческого фактора, — отметил Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома.

Потенциально, спутником для столицы может стать любой город или даже посёлок в пределах стокилометровой зоны. И это, кстати, мировая практика. Москва, Лондон, Берлин, Париж — все уже давно имеют спутники, но, похоже, развивать их, в отличие от белорусской столицы, стали поздновато. Днём по Парижу проехать сложно, хотя его проблемы не сравнимы с московскими заторами.

По месту проживания, кстати, часто судят и о достатке человека, ведь самое элитное жильё строится не в пределах мегаполиса. В районе московского Одинцово — где находятся пресловутые Рублёвка и Жуковка — коттедж, в среднем, стоит полтора миллиона долларов. Престижно иметь если не домик в посёлке, то квартиру и в Истре, и в Волоколамске. А всё это, между прочим, города-спутники Москвы.

— Нам нельзя собирать в центре весь народ республики. Подавляющее большинство, особенно минчане, поддерживают это. Кто не поддерживает — те, кто вчера решил «я поеду в Минск, всё здесь брошу, буду там жить». Но и ему мы не закрываем дверь. Но он должен понимать, с чем он сюда едет: высокий уровень образования, большая необходимость для Минска — тогда мы его конечно возьмём, — заявил Александр Лукашенко.

В Минске комфортное и при том социальное жильё пока ещё строят — у МКАД, в черте города. Ещё два года назад здесь был пустырь – каменная горка в прямом смысле. Сегодня — целый жилой микрорайон.

Строительство – это как внутренний подогрев экономики в финансово холодные времена. Ведь жильё – это не только бетон и кирпич. Для комфорта нужны и ковры, и светильники, и бытовая техника. А это доход государства.

— Мы фактически сюда собрали всё новое, что сделано в индустриальном домостроении. Вы знаете, что раньше мы проектировали утилитарные панельные дома. Сегодня мы увеличили эркеры, увеличили кухни, сделали комнаты общей шириной почти 4,5 метра, — рассказывает Виктор Никитин, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

— Фактически на этой территории мы сформируем город областного подчинения: со школами, детскими садами, общественным транспортом. Это работа наших заводов, это работа наших предприятий, это занятость жителей города Минска — мы сформируем новые рабочие места, — подчеркнул Николай Ладутько.

Планы же ещё глобальнее: Заславль, Фаниполь, Гатово, Смолевичи, Логойск, Дзержинск, Руденск. Ещё дальше — Жодино, Столбцы, Узда, Молодечно, Марьина Горка, Червень, Борисов. Это не полный список потенциальных городов-спутников Минска. Там будут строить жильё низкой этажности, развивая попутно инфраструктуру.

Идея, кстати, не нова и для белорусов. Ее пытались воплотить в 90-е, правда, возводили тогда только коттеджные поселки. Теперь одна часть развития городов спутников – это жильё. Вторая — производство, которое большей частью перенесут из столицы. В кандидатах 24 объекта.

Возможно, не за горами время, когда и Николай Шанович, эти 35 километров от Минска до Смолевич, проехать сможет за считанные минуты на скоростной электричке. Договорённость с Белорусской железной дорогой уже есть. Смолевичи могут стать первым столичным спутником. Здесь уже отведена территория под застройку.

— Это будет жилой микрорайон на 40 тысяч жителей. Это внесёт в наш город новые веяния, город будет заново развиваться. Сейчас в Смолевичах живёт всего около пятнадцати тысяч. Это будет совсем другой город, — рассказывает Николай Олехнович, начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома.

Кстати, строить жильё, неся соцнагрузку, теперь будут и частники. Как заметил глава государства в разговоре на «Каменной горке», позволить это они себе могут, причём не в убыток: таких доходов – по 300-400 доллларов с одного квадратного метра – нет даже у нефтяников.

– Кто только не строил, когда цена была 2000 долларов за квадратный метр: от художников спортсменов до строителей. Сейчас их нет. И они здесь больше строить не должны, и это мы возьмём под контроль. Как только вы кого-то вернёте из тех, кто сбежал, мы будем рассматривать это как вопрос о коррупции, – сказал Александр Лукашенко. – Частник берётся за высокодоходное жильё, но его надо нагружать и спортивно-культурными объектами, и таким, обычным жильём.

Разительные изменения ожидают и Логойск, который и так заметно расцвёл в последние годы. Развивается производство, вслед за ним — социальная сфера, туризм. Минск и Логойск могут связать и 40 километров новых трамвайных путей. Скоростной трамвайчик «побежит» через Боровляны, Острошицкий Городок, Чуденичи. К строительству привлекут инвесторов.

На неделе Президент дал ещё ряд поручений. Так, отныне столичная власть сможет без повторных согласований с профильными ведомствами, решать, скажем, нужна ли именно в этом месте поликлиника. Понятно, что это ускорит развитие в новых микрорайонах инфраструктуры.

За пять лет столицу, где возможно, уплотнят. Кстати, на месте вынесенных за черту Минска заводов, освободится немало места.

Ещё одно поручение — разобраться с пустующими квартирами. В то время, когда собственного жилья не имеют более 60 тысяч минчан, отдельные застройщики просто не продают квартиры, выжидая взлёта цен.

– Не заселяешь, не перекладываешь эту цену на хозяина квартиры, который бы купил её, не продаёшь и выжидаешь чего-то – плати в городской бюджет. Надо подтолкнуть их к тому, чтобы они продавали эти квартиры, – сказал Президент.

Мнение экспертов – города-спутники, хоть и не решат всех проблем мегаполиса, но значительно их сократят. По крайней мере, дышать в Минске станет легче. Воздуха будет больше и на городских магистралях, и в транспорте. Жизнь со всеми благами цивилизации на лоне природы людей сделает здоровее. Близость места работы к дому решит и проблемы кадровые, ведь людям это удобно. Делая сегодня, мы смотрим в будущем. И только в этом случае Минск и лет через двадцать останется компактным, уютным и чистым.

И пусть сегодня далеко не все потенциальные спутники достойны даже знания «город», с приходом сюда сил столичных, жизнь станет явно не хуже, а , может и лучше, чем в Минске.