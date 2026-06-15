15 июня в 21:00 выйдет эксклюзивное интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»

Мировое сообщество в ожидании масштабного информационного повода. Сегодня, 15 июня, вечером в эфир выйдет эксклюзивное интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналистка Мелинда Карен Нусифора, которая беседовала с белорусским лидером, отметила: этот разговор окажет фундаментальное влияние на формирование международной повестки дня. Интервью выйдет в эфир без монтажа, целиком. Репортер с мировым именем подчеркнула, что данная встреча стала для нее уникальным профессиональным опытом. В своей карьере она общалась со многими ключевыми политиками планеты, но именно диалог в Минске стал самым продолжительным и всеобъемлющим.