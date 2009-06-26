12 выпускников Академии МВД — женщины

В Академии МВД прошёл торжественный выпуск. Более 340 лейтенантов милиции и внутренней службы получили сегодня заветные дипломы. С отличием - 21 выпускник вуза. Академия готовит специалистов высшей квалификации для органов правопорядка. Среди её преподавателей - известные ученые, лауреаты государственных премий, заслуженные юристы республики. А в рядах выпускников - стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся. Во время церемонии выпуска офицеры прощались со знаменем вуза, исполняли Государственный гимн и по традиции - на удачу подбрасывали монеты в воздух.

- У меня семейная традиция: и мама, и папа работают в милиции. Ещё с дедушки начиналось. Я с детства привыкла к милицейской форме. Поэтому мой путь был предопределён. Да и нравится мне это, - рассказала Юлия Климова выпускница Академии МВД Республики Беларусь