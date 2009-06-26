Жильцам хрущевок запретят пользоваться балконами

В ближайшее время службы ЖКХ собираются побывать во всех панельных домах старой застройки и проверить балконы на прочность. Износ конструкций балконов и лоджий является одним из 27 факторов, от которых напрямую зависит безопасность людей.
В стране уже бывали случаи частичных обрушений балконных ограждений. Чтобы избежать повторения ЧП, Министерство ЖКХ решило провести инвентаризацию всех балконов в домах “крупнопанельного домостроения массовых серий”. Небезопасные балконы отремонтируют. Специалисты ведомства уже работают над проектами укрепления несущих конструкций и замены ограждений. Эта мера позволит избежать несчастных случаев, связанных с обрушением балконов, считает министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Белохвостов.
Не исключено, что жильцам некоторых многоэтажек могут на время даже запретить пользоваться балконами. Как объяснили “НГ” специалисты министерства, у коммунальников есть такое право, если техническое состояние балкона будет признано аварийным. Правда, эта мера носит временный характер: обслуживающая организация должна в кратчайшие сроки привести все в порядок.
Жильцам хрущевок лучше заранее подготовиться к визиту коммунальников и прибраться на своих балконах. Если его посчитают захламленным, могут оштрафовать — по закону.