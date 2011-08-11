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11 августа во Фрунзенском районе Минска ответственные пешеходы получали страховку от несчастных случаев на 1 млн рублей

11 августа 2011 18:37
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Сотрудники ГАИ утром стояли на посту с приятными сюрпризами.

Грамоту, листовку с основными правилами дорожного движения, фликер и даже страховку от несчастных случаев на один миллион рублей выиграли те, кто делал черно-белые ходы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Волчек, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района:
Этот участок выбрали не зря. Потому что возле рынка находятся три нерегулируемых пешеходных перехода. Зачастую пешеходы переходят не в установленном месте. Хотя они расположены через пару метров.

# общество # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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