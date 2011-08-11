11 августа во Фрунзенском районе Минска ответственные пешеходы получали страховку от несчастных случаев на 1 млн рублей

Сотрудники ГАИ утром стояли на посту с приятными сюрпризами.

Грамоту, листовку с основными правилами дорожного движения, фликер и даже страховку от несчастных случаев на один миллион рублей выиграли те, кто делал черно-белые ходы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Волчек, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района:

Этот участок выбрали не зря. Потому что возле рынка находятся три нерегулируемых пешеходных перехода. Зачастую пешеходы переходят не в установленном месте. Хотя они расположены через пару метров.