За плохое вождение автомобиля могут отвечать гены

Люди, являющиеся носителями определённого варианта белка BDNF (нейротрофический фактор мозга), кодируемого одноимённым геном, как минимум на 20% хуже водят машину, чем люди без этого нейротрофина.

Так считают учёные из Калифорнийского университета в Ирвине.

Чтобы выяснить это, исследователи провели эксперименты с участием 29 человек: 22 из них были без варианта BDNF, а 7 с ним. Испытуемым предложили «проехать» 15 кругов на тренажёре-автосимуляторе по виртуальной трассе с трудными поворотами. Во время опыта «водителям» делали магнитно-резонансную томографию и следили за тем, как они «едут». Четыре дня спустя испытание было повторено.

Результаты показали, что участники с вариантом BDNF справились заметно хуже других в обоих экспериментах: «Эти люди наделали больше ошибок с самого начала и по прошествии времени забыли то, что узнали в прошлый раз, – цитирует «Мембрана» доктора Крамера. – Мне любопытно было бы изучить генетику людей, которые часто попадают в автомобильные аварии».

Однако, по словам учёного, данный вариант BDNF, носителями которого являются около 30% американцев, вреден не всегда. «Если у вас есть нейродегенеративное заболевание, например болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, которое влияет на когнитивные функции, он может действовать в вашу пользу», – заключает учёный.