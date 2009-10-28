Соус карри помогает в борьбе с раком

Ученые доказали, что экстракт, найденный в ярко-желтой пряности корня куркумы, может уничтожать раковые клетки.

Химическое вещество – куркумин – давно известно своими целебными свойствами и уже проходит тестирование в качестве средства борьбы с артритом и даже со старческим слабоумием.

Последние исследования группы ученых из Центра по изучению рака в ирландском городе Корк показали, что в лабораторных условиях куркумин разрушает клетки рака желудка. Специалисты говорят, что результаты исследования могут помочь в разработке новых методов лечения рака.

Доктор Шэрон МакКенна, руководитель исследования, и ее команда заключили, что куркумин начинает разрушать раковые клетки в течение суток с момента начала внедрения. Оказалось, что после того, как куркумин дает раковым клеткам сигнал к разрушению, они начинают уничтожать себя сами.

«Ученым давно известно, что некоторые натуральные вещества помогают бороться с раковыми клетками, и мы предположили, что куркумин может обладать терапевтическими свойствами», - сказала МакКенна.

Доктор Лесли Уолкер, один из директоров британской организации Cancer Research UK, подтвердил: «Результаты этого исследования очень интересные. Они открывают возможности для того, чтобы использовать естественные компоненты, извлеченные из корня куркумы, для лечения рака желудка».

По оценке доктора Уолкера, «С 1970 годов процент заболеваний раком желудка увеличился почти вдвое, что связывают с ростом случаев ожирения, алкоголизма и болезней пищевода. Поэтому, для успешной борьбы с раком необходимо найти возможность предотвращать эти болезни».

Ежегодно около 7800 людей в Великобритании заболевают раком желудка, передает Русская Служба BBC. Этот вид рака находится на шестом месте по уровню смертности. На него в Британии приходится около 5% всех смертей от рака.