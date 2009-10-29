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В китайской провинции Хайнань через четыре года будет свой космодром

29 октября 2009 10:48
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Космодром «Вэньчан» вступит в строй в 2013 году.

По словам одного из руководителей строительства Ван Канцяна, «строительство началось в сентябре 2009 года, оно займет четыре года, и в 2013 году космодром будет готов к пускам ракет». После введения в строй с космодрома планируется совершать 10-12 ракетных пусков в год, отметил Ван.

Вопрос о строительстве космодрома в Хайнани был поднят в 2002 году, его рассмотрение заняло пять лет. Госсовет КНР принял решение о строительстве 22 августа 2007 года. Инвестиции в строительство объекта запланированы на уровне 5 млрд юаней (735,3 млн долларов), сообщает newsru.com со ссылкой на Интерфакс.

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