Ученые вырастили яйцеклетки и сперматозоиды из стволовых клеток

Мужчины больше не нужны, и женщины тоже: впервые в истории ученые вырастили из стволовых клеток яйцеклетки и сперматозоиды.

Яйцеклетки и сперматозоиды из пробирки появились на свет в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США): ученые сумели подобрать правильный комплекс химикатов и витаминов для их выращивания. Сперматозоиды, по-видимому, достигли зрелости. Яйцеклетки сильно от них отстали, но все же прожили рекордно долго по сравнению с другими экспериментами, пишет NEWSru.com.

В июле этого года СМИ сообщали, что британским ученым удалось впервые создать сперму человека в лаборатории, получив ее из стволовых клеток. Критики тогда высказывали сомнение в том, что ученым удалось создать полноценные мужские половые клетки. Однако группа из Ньюкасла настаивала, что искусственные сперматозоиды в достаточной мере развиты.

В эксперименте американских ученых использовались стволовые клетки, взятые у эмбрионов в первые дни после зачатия, но ученые надеются повторить свой успех на материале клеток кожи человека. Сначала клетки погрузят в смесь, которая переведет их биологические часы назад, до эмбрионального состояния стволовых клеток, а затем превратят в сперматозоиды или яйцеклетки.

В результате могут появиться новые методы лечения бесплодия, в том числе у тех, кто не может иметь биологических детей после курса радиологической терапии рака. Кроме того, это позволит обзаводиться биологическими детьми гомосексуальным и лесбийским парам. На базе тех же исследований возможно и создание "таблетки от менопаузы", которая позволит женщинам рожать в более зрелом возрасте.

Однако, замечают различные издания, встает масса морально-этических вопросов: не отстранят ли живых людей от процесса размножения? Кроме того, для получения стволовых клеток необходимо сначала создать эмбрион, который затем гибнет. Это, по мнению противников опыта, создает моральную дилемму: для создания одной жизни необходимо отнять другую.