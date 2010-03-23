Вулканы помогли динозаврам захватить власть на Земле

Палеонтологи получили подтверждение того факта, что занять доминирующее положение динозаврам 200 миллионов лет назад помогла вулканическая активность.

В рамках исследования ученые проанализировали частицы древней пыльцы в слоях грунта, которые представляли собой донные отложения древних озер, покрытые застывшей лавой. Образцы для работы собирались в США и Великобритании.

В своей предыдущей работе участники исследования установили, что раскол суперконтинента Пангеи, который происходил примерно во время становления древних ящеров, привел к продолжительной вулканической активности — в некоторых регионах извержения происходили в течение 610 тысяч лет. Новые данные позволили соотнести полученную информацию с графиком вымирания главных конкурентов динозавров — круротарзанов, пишет Lenta.ru.

В результате ученым удалось установить, что причиной вымирания последних стали климатические изменения, вызванные извержениями. Палеонтологи предполагают, что динозавры оказались более приспособленными к росту температур, чем их соперники.