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Исследование белорусских ученых претендует на открытие в мировой медицине

22 марта 2010 15:06
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Специалистами Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека обнаружены клетки, которые раньше не встречались в организме человека.

Именно они могут с точностью сказать, является ли радиация причиной заболевания щитовидной железы в каждом конкретном случае. В мире существует ряд маркёров по которым это можно определить — это и ДНК, и хромосомные. Здесь же, учёные обратили внимание на наличие микроядер и хромосомных мостов в клетке. Применимо к щитовидной железе этим ещё никто не занимался. Подана заявка на патент.

Сергей Никонович, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека»:
Установлено, что при наличии радиационного воздействия в органе-мишени появляется большое количество этих мостов, в то время как при других заболеваниях они единичны или не встречаются вообще.

# Наука # Наука

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