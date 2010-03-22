Исследование белорусских ученых претендует на открытие в мировой медицине

Специалистами Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека обнаружены клетки, которые раньше не встречались в организме человека.

Именно они могут с точностью сказать, является ли радиация причиной заболевания щитовидной железы в каждом конкретном случае. В мире существует ряд маркёров по которым это можно определить — это и ДНК, и хромосомные. Здесь же, учёные обратили внимание на наличие микроядер и хромосомных мостов в клетке. Применимо к щитовидной железе этим ещё никто не занимался. Подана заявка на патент.

Сергей Никонович, научный сотрудник лаборатории эпидемиологии РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека»:

Установлено, что при наличии радиационного воздействия в органе-мишени появляется большое количество этих мостов, в то время как при других заболеваниях они единичны или не встречаются вообще.