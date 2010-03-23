Билл Гейтс и Toshiba создадут реактор, способный работать 100 лет на одной загрузке топливом

Один из богатейших людей планеты готов инвестировать несколько миллиардов долларов в совместный с японской корпорацией Toshiba проект создания атомного реактора нового поколения.

Предполагается, что такие надежные и недорогие в эксплуатации энергетические установки будут иметь существенный спрос, особенно в новых быстро развивающихся странах.

Принадлежащая Гейтсу компания TerraPower ведет сейчас разработку базисной конструкции атомного реактора TWR, который способен работать на низкообогащенном уране. Сжигание топлива там идет медленнее, чем в нынешних установках, что позволит на одной зарядке обеспечивать непрерывную выработку электроэнергии в течение десятилетий. Современные реакторы на легкой воде необходимо загружать новым радиоактивным топливом каждые несколько лет. Реактор TWR будет иметь небольшую мощность — около 100 тыс. кВт, однако, как утверждается, можно создать устройство такого типа и мощностью 1 млн. кВт.

С другой стороны, японский электротехнический концерн Toshiba уже разработал малый атомный реактор мощностью 10 тыс. кВт, способный на одной загрузке топливом работать непрерывно 30 лет. На него запрошена лицензия от властей США, где предполагается в 2014 году приступить к строительству первой установки такого типа. Технологически она близка к реакторам типа TWR. Гейтс сам сделал Toshiba предложение о сотрудничестве, которое она приняла.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году спрос на энергию на планете вырастет в 1,4 раза в основном за счет быстро развивающихся стран, таких как Китай и Индия, отмечает БЕЛТА.