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Большой адронный коллайдер установил новый мировой и побил собственный рекорд

19 марта 2010 17:57
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Он разогнал пучки протонов в 27-километровом кольце до 3,5 тераэлектронвольт – это половина проектной мощности изобретения. В таком режиме коллайдеру придется работать до конца будущего года.Самый дорогой физический прибор и самый большой ускоритель элементарных частиц в истории расположен на границе Швейцарии и Франции. Цель эксперимента стоимостью около девяти миллиардов долларов – раскрыть тайны материи, получить самые высокие когда-либо изученные показатели энергии.
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