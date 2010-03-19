Большой адронный коллайдер установил новый мировой и побил собственный рекорд

Он разогнал пучки протонов в 27-километровом кольце до 3,5 тераэлектронвольт – это половина проектной мощности изобретения. В таком режиме коллайдеру придется работать до конца будущего года.Самый дорогой физический прибор и самый большой ускоритель элементарных частиц в истории расположен на границе Швейцарии и Франции. Цель эксперимента стоимостью около девяти миллиардов долларов – раскрыть тайны материи, получить самые высокие когда-либо изученные показатели энергии.