Врачи обнаружили у молодого парня аллергию на здоровый образ жизни

Новости Великобритании. Британец Стивен Трэтон страдает уникальным заболеванием. У парня анафилаксия – аллергия на здоровый образ жизни.

Казалось бы, здоровый образ жизни – залог здоровья! Но не в случае с молодым британцем. Впервые острая реакция на правильное питание и физические нагрузки дала о себе знать в возрасте 14 лет (резко поднялась температура, развилась лихорадка, сильная боль в животе, сильный отек лица, языка и затруднение дыхания). Тогда потребовалась госпитализация. Однако врачам так и не удалось выявить, в чём причина недуга.

В течение последующих трех лет было еще несколько приступов. Только доктор Стэфан Тилл смог поставить правильный диагноз. Как оказалось, аллергеном выступают зеленые овощи, салат, фрукты, орехи, пшеница и креветки.

Пока медики не могут ответить на вопрос, почему анафилаксия обостряется при физической активности. Ученые предполагают, что анафилаксию могут вызвать и другие факторы, среди которых жара, алкоголь, тревога и даже умственное напряжение.

По статистике четверть жителей планеты страдают аллергией. Только вот аллергией на мясо, рыбу, солнце, воду, молочные продукты и алкогольные напитки, уже никого не удивишь. Другое дело, когда речь идёт об аллергии на... людей. Когда один человек по той или иной причине раздражает другого, нередко можно услышать неоднозначную фразу: «у меня на вас аллергия». Как показали результаты исследований, симптомы аллергии на общение требуют медицинского вмешательства.

Учёные установили, что запах пота, иначе человеческий запах, чаще всего мужской, может вызывать аллергию. Основными симптомами подобных аллергий являются астматические приступы, лихорадка, кожные реакции, рвота, отечность, потеря сознания и даже нарушение мозгового кровообращения.

Первые случаи подобной аллергии были зафиксированы в конце 50-х. В последнее время аллергия на пот мужчин среди женщин участилась. Медики не исключают, «аллергия на людей» со временем может перейти в тяжелую форму, с трудом поддающуюся лечению.