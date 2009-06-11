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В Минске светило ложное солнце

11 июня 2009 06:25
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Над проспектом Победителей светило два солнца — одно настоящее, а в стороне – будто тусклое его отражение. Прохожие фотографировали небо на телефоны, снимали на видео, а наутро сообщение об НЛО появилось в интернете. – Ничего сверхъестественного здесь нет. Это весьма редкое атмосферное оптическое явление, которое называется гало, – рассказал Рэспубліке директор обсерватории БГУ Ольгерд Кузнечик. – Часто гало возникает в виде светящегося кольца вокруг солнца, иногда принимает форму дуги, столба или же светящегося объекта, так называемого ложного солнца. В старину люди придавали мистическое значение таким небесным событиям, для науки же здесь нет ничего удивительного. Гало возникает при наличии ледяной фазы в перисто-слоистых облаках на высоте 5—10 километров. Лучи солнца преломляются в кристаллах, от формы которых зависит разновидность гало. Ложное солнце встречается в четверти случаев наблюдения. В прошлом году, насколько мне известно, его видели в Минске всего два раза.

# Наука

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