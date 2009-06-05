Не только люди умеют смеяться

Человеческий смех появился в результате постепенной эволюции. Чтобы выяснить это, ученые щекотали обезьян — мы смеемся как шимпанзе.

Человеческий смех, несмотря на свои отличия от смеха обезьян, появился именно в результате постепенной эволюции и не является уникальной особенностью людей, в отличие от способности к членораздельной речи уверены авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology.

В своих экспериментах ученые из Великобритании, Германии и США записали смех 25 младенцев приматов, среди которых в том числе было 3 человеческих ребенка. Смех ученые вызывали с помощью щекотки.

Анализ записанных звуковых дорожек показал ряд отличий человеческого смеха от обезьяньего. Так при смехе гортань людей колеблется с фиксированным набором частот, по которым мы, в частности, можем отличить одного человека от другого только по голосу. У смеющихся же обезьян, за исключением карликовых шимпанзе, эти частоты оказываются случайными и смех получается более хаотичным, или, как говорят, ученые «шумным». Кроме того, обезьяны способны смеяться на вдохе, тогда как люди смеются только на выдохе.

Остальные параметры смеха, по которым ученые сравнивали людей и обезьян, в общих чертах оказались очень похожи. Так продолжительность звуков и частоты самых громких выкриков оказались примерно одинаковы, сообщают информагентства.

— Построив «эволюционное древо» на основе 11 параметров смеха различных видов обезьян, мы пришли к выводу, что больше всего на человеческий походит смех карликовых шимпанзе, — утверждает исследователь Марина Давила Росс. — Наше заключение: человеческий смех возник как эволюция обезьяньего. По всей видимости среди обезьян эти звуки выполняют те же функции, что и в человеческих сообществах.