Первая планета в другой галактике

Впервые в истории наблюдений за космосом предположительно найдена планета в другой галактике — в 2,5 миллионах световых лет от Земли, в туманности Андромеды.

Это небесное тело было обнаружено еще в 2004 г. командой исследователей из Италии, Швейцарии, Испании и России. Тогда это было классифицировано как двойная система звезд с присвоенным номером PA-99-N2.

Новое решение ученые основывают на аномальных данных, полученных при наблюдениях. Согласно гипотезе, зафиксированные отклонения могут быть объяснены существованием планеты у одной из звезд в этой звездной системе.

Новые расчеты показали, что одним из компонентов двойной системы может быть планета массой 6,34 массы Юпитера. «Это значение находится на границе между планетами и коричневыми карликами», — отмечают исследователи.

По сообщениям информагентств, открытие было сделано, когда группа специалистов изучала возможности метода гравитационного микролинзирования. Он позволяет обнаружить экзопланеты по колебаниям искажений света далеких звезд, вызванных гравитацией системы звезда-планета. Ученые отмечают, что одно из достоинств этого метода заключается в том, что он позволяет обнаруживать планеты на значительно больших расстояниях.

Экзопланетой в астрономии называют планету, существующую за пределами Солнечной системы. До сих пор ученым удалось открыть около 300 экзопланет, однако все они находятся в пределах Млечного Пути. Самая удаленная известная на данный момент планета находится на расстоянии около 20 тысяч световых лет.