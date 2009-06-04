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В белорусской Силиконовой долине открылось первое здание (ФОТО+ВИДЕО)

04 июня 2009 14:40
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Им стал административно-производственный комплекс по улице Купревича, дом №1. Площадь объекта - 23 тыс.кв.м.

Сегодня сюда уже как на работу пришли сотрудники некоторых компаний. Проект выполнен без привлечения госсредств - в основном, за счет иностранных инвестиций. И является только первой ласточкой в масштабной застройке отечественного Парка высоких технологий. Кстати, сегодня исполняется ровно три года как в ПВТ были зарегистрированы первые резиденты.

Отстояв без дела 16 лет, еще советский долгострой, за 2 года превратился в самый крупный в стране административно-производственный комплекс. Впрочем, даже в отсутствие своей базы белорусские IT-специалисты, времени зря не теряли. За три года увеличили доходы от продажи собственного продукта в 10 раз, до 120 млн. долларов. Деньги на строительство брали не из бюджета, а у инвесторов. В пока еще пустующих офисах аскетично - компьютеры и рабочие места. Ничего лишнего.

С видом из окна на хранилище знаний — Национальную библиотеку, - ПВТ станет кузницей по созданию интеллектуального продукта. На место, где отечественные программисты планируют положить на лопатки самого Била Гейтса приехали посмотреть иностранные дипломаты.  Индия, с большим опытом создания своей силиконовой долины в городе Бангалор, запустит здесь образовательный центр. К слову, в Американсокм IT-парке, 60% программистов – выходцы из Индии.

Белорусский Парк высоких технологий сегодня - это 61 компания, 6 тыс. программистов и пока одно отстроенное здание. На очереди - целый технопарк из плотной застройки прилегающих территорий. Проект поможет и в решении проблемы «утечки мозгов». Ведь программа IT-парков направлена, в том числе, на то, чтобы создать новые перспективные высокооплачиваемые, рабочие места.


первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

первое здание Парка высоких технологий

# Наука

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