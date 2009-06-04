В белорусской Силиконовой долине открылось первое здание (ФОТО+ВИДЕО)

Им стал административно-производственный комплекс по улице Купревича, дом №1. Площадь объекта - 23 тыс.кв.м.

Сегодня сюда уже как на работу пришли сотрудники некоторых компаний. Проект выполнен без привлечения госсредств - в основном, за счет иностранных инвестиций. И является только первой ласточкой в масштабной застройке отечественного Парка высоких технологий. Кстати, сегодня исполняется ровно три года как в ПВТ были зарегистрированы первые резиденты.

Отстояв без дела 16 лет, еще советский долгострой, за 2 года превратился в самый крупный в стране административно-производственный комплекс. Впрочем, даже в отсутствие своей базы белорусские IT-специалисты, времени зря не теряли. За три года увеличили доходы от продажи собственного продукта в 10 раз, до 120 млн. долларов. Деньги на строительство брали не из бюджета, а у инвесторов. В пока еще пустующих офисах аскетично - компьютеры и рабочие места. Ничего лишнего.

С видом из окна на хранилище знаний — Национальную библиотеку, - ПВТ станет кузницей по созданию интеллектуального продукта. На место, где отечественные программисты планируют положить на лопатки самого Била Гейтса приехали посмотреть иностранные дипломаты. Индия, с большим опытом создания своей силиконовой долины в городе Бангалор, запустит здесь образовательный центр. К слову, в Американсокм IT-парке, 60% программистов – выходцы из Индии.

Белорусский Парк высоких технологий сегодня - это 61 компания, 6 тыс. программистов и пока одно отстроенное здание. На очереди - целый технопарк из плотной застройки прилегающих территорий. Проект поможет и в решении проблемы «утечки мозгов». Ведь программа IT-парков направлена, в том числе, на то, чтобы создать новые перспективные высокооплачиваемые, рабочие места.





