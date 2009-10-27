В Минске стартовал IV Космический конгресс

Поговорить о космосе собрались ученые Беларуси, а также России и Украины.

Уже несколько лет обсуждается развитие собственной космической программы. И она не ограничивается исключительно созданием белорусского спутника.

Председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси Михаил Мясникович: «Последняя программа, которую мы будет реализовывать вместе с российской стороной, — это наноматериалы и нанотехнологии, то, что нужно в космосе — высокая надёжность и небольшой вес».

В разговорах о космических перспективах главное – не отрываться от земли. Хотя именно спутник на форуме обсуждали. Его создание завершается, аппарат собран и проходит наземные испытания. Запуск запланирован на апрель 2010 года. Но это только космическая часть проекта. Есть еще наземная: Центр управления полетами будет развернут в Беларуси до Нового года. Через неделю начнут установку аппаратов по приему сигнала. Космическая информация – вещь для страны нужная. Например, для экологического мониторинга и предотвращения ЧП.

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: «Выгоды в десятки раз превосходят потери и убытки, которые можно понести в результате аварий».

Белорусские ученые на форуме представили свои разработки. Многие из них востребованы за рубежом. Глава Академии наук рассказал про контракты в космической сфере с Венесуэлой. А страны арабского мира могут стать и вовсе золотым дном.

Один из аппаратов похож на игру для школьника только на первый взгляд. Со второго взгляда он поддается управлению. Сила – в специальном трекере, закрепленном на голове. Получается недорогой тренажер для космонавта.

Денис Петренко, сотрудник лаборатории компьютерной графики Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: «Необязательно делать полную модель корабля, достаточно просто оснастить её такими. Космонавт может находиться в обычной комнате и видеть при этом стереоизображения корабля».

Специально для разработки инноваций Академия наук предлагает создать парк передовых технологий.