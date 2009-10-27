Ученые обнаружили муху-единорога, которая обитала на Земле около 100 миллионов лет назад. Муха была найдена в куске янтаря, извлеченном из янтарной шахты в Мьянме.

На голове древней мухи находится вырост - исследователи называют его рогом - увенчанный тремя глазами. Такое расположение глаз давало возможность мухе, которую ученые отнесли к виду Cascoplecia insolitis, заблаговременно видеть приближающихся хищников. Другими нетипичными для прямокрылых признаками являются антенны необычной формы, очень длинные ноги для ползания по стеблям растений и строение челюстей, которое позволяло C. insolitis питаться только крошечными фрагментами пищи.

Все эти черты указывают на очень высокую специализацию мухи-единорога. С одной стороны, специализация обеспечивала C. insolitis максимальную приспособленность к среде. С другой, именно из-за нее эти необычные мухи вымерли. В начале мелового периода появилось много новых видов животных и растений, которые вытеснили C. insolitis из ее экологической ниши.

По информации Lenta.ru, муха была найдена в куске янтаря, извлеченном из янтарной шахты в Мьянме. Благодаря тому, что смола заживо мумифицировала муху, она сохранилась практически целиком. Отсутствуют только фрагмент левой задней конечности и часть брюшка также с левой стороны. Янтарь является богатым источником прекрасно сохранившихся древних живых существ.

В конце прошлого года ученым удалось обнаружить в кусках янтаря останки морских организмов. Эта находка является большой редкостью, так как обычно капли смолы не попадают в соленые водоемы.