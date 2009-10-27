Британский экономист призывает отказаться от мяса, чтобы спасти планету

Людям следует задуматься о переходе к вегетарианству, если мир хочет бороться с изменениями климата.

Об этом заявил в интервью The Times британский ученый лорд Стерн.

«Животноводство – это расточительное использование воды, и оно создает большое количество парниковых газов и оказывает огромное давление на мировые ресурсы. Вегетарианская диета лучше», - сообщил он.

Прямые выбросы метана коровами и свиньями являются существенным источником парниковых газов. Метан способствует глобальному потеплению в 23 раза сильнее, чем диоксид углерода.

Лорд Стерн, автор авторитетного Обзора Стерна 2006 года по оценке стоимости борьбы с глобальным потеплением, заявил, что успешное соглашение на Конференции по изменению климата в Копенгагене в декабре могло бы привести к резкому повышению цен на мясо и другие продукты питания, генерирующие большое количество парниковых газов.

Ученый считает, что представления людей об ответственности за то, что они делают, будут изменяться со временем, приводя в пример то, как изменилось его отношение к вождению в нетрезвом виде по сравнению с тем временем, когда он был студентов.

Также Стерн заявил, что глубоко обеспокоен тем, что общественность до сих пор не смогла осознать масштаб изменений, необходимых для решения проблемы изменения климата.