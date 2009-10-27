В Англии нашли череп 16-метрового «морского чудовища»

Британский коллекционер обнаружил на побережье череп гигантского морского динозавра, жившего 150 млн лет назад. Размер черепа - 2,4 метра, а общая длина доисторического ящера составляла около 16 метров.

Ценную находку выкупили власти графства Дорсет, вскоре ее планируется выставить в музее, информирует NEWSru.com.

Плиозавр - хищный динозавр юрского периода из отряда плезиозавров. У него была короткая шея, мощная голова, напоминающая крокодилью, сильные челюсти и крупные острые зубы. Плиозавры перемещались с помощью четырех ластов.

Нынешние останки принадлежат самому крупному из известных плиозавров. «До меня доходили слухи, что найдено что-то большое. Но когда я увидел его наяву, у меня, так сказать, челюсть отпала», - признался палеонтолог Ричард Форрест. По подсчетам специалистов, животное весило от 7 до 12 тонн. «У нас есть только голова, так что мы не можем сказать совершенно точно», - отмечает палеонтолог Дэвид Мэртилл.

Тем не менее, британские исследователи уверены, что их плиозавр крупнее и 15-метровой особи, останки которой нашли недавно в Норвегии, и такого же динозавра, найденного в 2002 году в Мексике. Кроме того, череп английского «морского чудовища» достаточно хорошо сохранился, отмечают ученые. Черепа плиозавров не отличаются большой прочностью, и их чаще находят сплющенными.

По словам доктора Мэртилла, плиозавр мог бы проглотить человека за один раз, да и гигантский тираннозавр «послужил бы подобному существу завтраком».

Останки динозавра местный житель обнаружил на так называемом Юрском побережье, которое протянулось на 150 км в графствах Дорсет и Восточный Девон. Где именно сделана находка, не разглашается, чтобы не провоцировать наплыв самозваных палеонтологов. Данный район достаточно опасен, там периодически происходят камнепады и оползни.

«Эта часть побережья быстро разрушается, то есть окаменелые останки постоянно выпадают на пляж, - пояснил представитель местных властей. - Данный коллекционер оказался достаточно удачливым: однажды он обнаружил крупный кусок, выпавший из скалы, и решил, что нужно продолжать наблюдения. Следующие четыре года он приходил туда день за днем и в результате обнаружил эту совершенно невероятную окаменелость».

Возможно, оставшаяся часть окаменевшего скелета до сих пор находится в скале. До ее появления на свет может пройти еще несколько десятилетий, если скала по какой-либо причине не обрушится. Пока же графство Дорсет выкупило череп динозавра за 20 тыс. фунтов - деньги были собраны с помощью лотереи.