В Корее заступили на службу клонированные собаки

Семь щенков по кличке Топпи («Щенок завтрашнего дня») приступили к работе в таможенной службе Южной Кореи.

Исследователи из Южной Кореи нашли должное применение лабрадорам-ретриверам, появившимся на свет в конце 2007 года при клонировании клеток канадского пса по кличке Чейсер.

По словам сотрудников таможни, собаки прошли 16-месячный курс подготовки. «Во время обучения эти собаки показали, что могут лучше обнаруживать наркотики, чем обычные ищейки», — сказал сотрудник таможни в корейском аэропорту Инчон, куда были направлены на службу трое ищеек.

В проект клонирования собак для работы в таможенной службе было вложено 300 миллионов вон (около $300 тысяч), сообщают информагентства.