Китай покажет в прямом эфире полное солнечное затмение

Центральное телевидение Китая (CCTV) будет вести прямую трансляцию самого продолжительного в этом столетии солнечного затмения.

Его можно будет наблюдать в КНР в среду, 22 июля.

Столь долгое солнечное затмение не наблюдалось на территории Китая с 1814 года. По словам специалистов, в следующий раз подобное явление можно будет наблюдать на территории страны не ранее 2309 года.

Затмение начнется около 9 часов утра по пекинскому времени (04.00 по минскому). Тень луны будет полностью скрывать солнце в течение примерно шести минут. По расчетам специалистов, это природное явление можно будет увидеть в 11 провинциях Китая, расположенных на юго-западе, юге, востоке и в центральной части страны.

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть в большинстве стран Восточной Азии и Океании. Ученые утверждают, что это будет «самое красочное и важное событие в движении светил в нынешнем веке», сообщают информагентства.