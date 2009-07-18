Латвия не нашла 100 000 евро на запуск своего первого и единственного космического спутника

Латвийским ученым придется отказаться от бесплатного места на ракете и перенести старт первого латвийского космического спутника Venta-1, так как на реализацию этого проекта вовремя не было найдено необходимое финансирование.

Как рассказал руководитель проекта Юрис Жагарс, «в этом году запустить спутник не сможем. Это нужно будет сделать в следующем году». Реализация проекта затягивается, так как, по словам ученого, финансирование не было выделено вовремя (средства должны были быть выделены в середине года).

Первый латвийский космический спутник Venta-1 планировалось запустить в 2009 году с космодрома в Индии. Однако, так как из-за нехватки финансирования проект отложен, Латвия потеряла бесплатное место на индийской ракете, и теперь придется договариваться на следующий год. Место на ракете стоит 70 тыс. латов ($141 тыс.), но Жагарс надеется, что индийские коллеги пойдут навстречу и выделят бесплатное место и в следующем году.

По задумке авторов проекта, Venta-1 будет функционировать как логистический или автоматический идентификационный сателлит. Это означает, что с помощью спутника и небольших устройств на автомобилях компании смогут контролировать географическое положение своего автотранспорта. На сателлите будет размещена фотокамера, с помощью которой можно будет получать снимки. Также можно будет с Земли контролировать местоположение самого спутника. Для связи спутника с Землей будет использоваться модернизированная инфраструктура Вентспилсского международного центра радиоастрономии, сообщают информагентства.