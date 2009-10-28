Развеян миф о том, что медведи любят мед

Фильм телекнала BBC «Прогулка с медведями» рассказывает про исследования американского биолога Линна Роджерса, которые помогли развеять многочисленные мифы об этих животных и установить некоторые неожиданные особенности их поведения.

Отказавшись от традиционных способов слежения за животными, Роджер попытался с помощью угощений втереться в доверие к семейству медведей, обитающих в одном из лесов Миннесоты.

Это позволило исследователю напрямую изучить различные аспекты их поведения и социальной организации, а также разрушить некоторые распространенные мифы. Например, вопреки всеобщей убежденности, медведи не агрессивны и не любят мед.

По словам Роджера, люди являются более опасными существами, чем медведи. «Если взглянуть на статистику, — приводит The Guardian его слова, — Из миллиона бурых медведей только один убивает кого-то. Среди гризли — это один из 50 тысяч, а среди людей — один из 18 тысяч. Так что вы можете понять, почему я чувствую себя гораздо менее комфортно в городе, чем в лесу рядом с медведями».