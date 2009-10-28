Ученые выяснили причину привлекательности людей для комаров

Ученые выяснили, как комары узнают своих жертв. Оказалось, что привлекательность людей и птиц для комаров вида Culex pipiens quinquefasciatus - основных переносчиков лихорадки Западного Нила - определяется наличием в испускаемых ими запахах определенного альдегида.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на портал ScienceNOW, комары отличаются способностью очень точно узнавать своих жертв среди множества «неподходящих» животных. К настоящему моменту ученые выяснили, что насекомые чувствуют тепло, влажность и выделяемый при дыхании углекислый газ. Однако избирательность комаров указывала, что есть еще какой-то компонент, на который они реагируют.

Авторы новой работы решили выделить этот компонент из смеси веществ, составляющих основу запахов различных животных. Исследователи проанализировали химический состав запахов 16 людей различной расовой принадлежности, а также запахов кур и голубей (кровь этих птиц является излюбленной пищей C. p. quinquefasciatus). У всех исследованных существ был обнаружен нонаналь - альдегид, относящийся к классу душистых веществ.

Чтобы проверить, реагируют ли комары на нонаналь, ученые использовали специальные ловушки для насекомых. Они представляют собой камеры, в которые помещен сухой лед (твердый CO2). Когда исследователи добавили в них нонаналь, «улов» комаров вырос вдвое. Анализ реакции обонятельных рецепторов на нонаналь выявил, что это вещество активизирует более половины из них.