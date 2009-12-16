В Беларуси будет создано свое Национальное космическое агентство

Предполагается, что это будет национальная структура при Президиуме Академии наук.

10 лет развития космического потенциала в рамках Союзного государства — дата условная. Ведь связи Беларуси и России в этой области гораздо глубже. Впрочем, и за эти годы успешно реализовано несколько программ. На очереди – запуск на орбиту Земли собственного белорусского спутника в апреле.

Юрий Макаров, начальник сводного управления организации космической деятельности Роскосмоса:

Те работы, которые у нас намечены на 2010 год, по запуску нашего космического аппарата, будут осуществлены: одним носителем на орбиту будут выведены два аппарата — белорусский и российский. Причём, у них сходные задачи.

В космосе таких аппаратов уже порядка 60. Белорусский спутник будет легче и маневренней. Он обеспечит полное покрытие территории нашей республики космической съемкой. Поле использования таких данных самое широкое — от картографии до нужд МЧС. Спутник, который планирует запустить Беларусь, во всем мире используется для мониторинга поверхности земли. Это касается сельхозугодий, заповедников, очагов пожаров и наводнений.

В здании Института проблем информатики уже монтируется оборудование для Центра управления полетами. Правда, данные будут поступать из Командно-измерительного пункта под Логойском. Там установят более мощную антенную систему. Ведь сейчас идет речь уже о разработке второго спутника – спутника связи.

Петр Витязь, первый заместитель председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Наша задача сейчас — не только сделать это, но и подумать и о коммерциализации результатов для многих других отраслей. Это более сложная задача, и уже поступили проработки именно этих вопросов — расширение возможностей использования спутниковой связи, телевизионных передач и многое другое.

Остаемся спутниками мы и по космическим технологиям в рамках Союзного государства. На очереди новые перспективные программы с Россией. Наши специалисты разработают единые требования к создаваемой космотехнике. В планах реализовать проект по наблюдению за транспортными потоками в Беларуси и России, по поиску из космоса полезных ископаемых. Использование космоса «на земле» нашей страной будет расширяться.