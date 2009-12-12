Ученые открыли состав лака Страдивари

Химики из Франции и Германии утверждают, что сумели раскрыть один из секретов легендарного скрипичного мастера Антонио Страдивари.

Специалисты, используя сверхсовременную аппаратуру, определили состав лака, которым мастер из города Кремоны покрывал свои инструменты. Сам Страдивари умер в 1737 году в возрасте 93 лет, так никому и не сообщив секрет используемого лака. Однако теперь команда химиков под руководством француза Жана-Филиппа Эшара сумела раскрыть эту тайну. Для этого они проанализировали пять инструментов, изготовленных в разные годы Страдивари. Исследование заняло четыре года.

До сих пор ходили самые невероятные предположения по поводу состава лака. Некоторые ученые даже считали, что именно секретный его состав придавал скрипкам знаменитого мастера неповторимое звучание. Однако проведенное исследование показало, что секрет знаменитого мастера заключается не в лаке. Ученые выяснили, что инструменты обрабатывались двумя слоями, причем во второй добавлялись пигменты. Далее стало известно, что сначала инструмент покрывался «базой» из сиккативного масла, после чего наносился слой обычного масляного лака. Дальнейшие исследования этих веществ доказали, что Страдивари не использовал при изготовлении лака никаких необычных ингредиентов.

Отсюда вывод: секрет особого звучания скрипок Страдивари пока так и не раскрыт, и любители скрипок, музыканты и ученые могут продолжить упорные поиски секрета великого мастера из Кремоны, пишет «Народная газета».