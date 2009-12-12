Создана бактерия, превращающая углекислый газ в топливо

Генетики из Университета Калифорнии в Лос Анжелесе вывели генетически модифицированных бактерий, потребляющих углекислый газ и производящих вместо него жидкое топливо в виде изобутанола.

Для реакции бактериям требуется лишь солнечный свет. Для того, чтобы образовывался изобутанол, бактерии производят химические реакции на основе фотосинтеза.

Авторы методики говорят, что созданные ими микроорганизмы решают по крайней мере две серьезных проблемы: во-первых, они поглощают углекислый газ, объемы производства которого растут, а во-вторых, они создают топливо, которое не оставляет после себя вредных выбросов. Кроме того, при использовании в качестве топлива изобутанол практически не отличается от бензина по своему КПД. Наконец, для проведения самого процесса преобразования не требуется ни тепла, ни воды, ничего кроме солнечного света, пишет CyberSecuriry.ru.

«Мы предлагаем рассматривать новый метод производства топлива, как один из методов снижения зависимости от биомассы для экономичных двигателей. Ранее многие эксперты говорили, что бурный рост потребления биотоплива приведет к проблемам с производством продовольственной продукции», — говорит один из разработчиков бактерий Джеймс Ляо.