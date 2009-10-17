Установлена физиологическая природа эффекта плацебо

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, изучили спинной мозг 15 здоровых пациентов с помощью магнитно-резонансной томографии.

Если вы считаете, что эффект плацебо связан только с вашим рассудком, вы заблуждаетесь. Ученые выяснили, почему некоторым людям помогают средства, не содержащие активных лекарственных компонентов, передает The Times.

Исследования показывают, что плацебо работает, частично блокируя болевые импульсы в спинном мозге и не позволяя им поступить в головной. В ситуациях, когда пациент рассчитывает на эффект от лечения, эта система контроля боли активируется – в основном за счет высвобождения естественных эндорфинов.

Эндорфины отправляют в спинной мозг каскад сигналов, подавляющих поступающие болевые импульсы, и пациенты чувствуют себя лучше.

Последовательность событий в мозгу совпадает с действием опиатов, таких, например, как морфин, что еще раз подтверждает физиологическую природу эффекта плацебо.

Также, полученные данные подтверждают, что эффективность действия большинства препаратов частично зависит от ожиданий пациента. Последние исследования показывают, что, по меньшей мере, 75% улучшений от приема антидепрессантов связаны с эффектом плацебо. Также врачи отмечают, что пациенты начинают чувствовать себя лучше всего через несколько дней после приема препаратов, несмотря на то, что непосредственный результат их воздействия появляется только спустя несколько недель.

В исследовании, опубликованном в журнале «Science», изучался спинной мозг 15 здоровых добровольцев. Проводилось сканирование с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Во время сканирования добровольцы получали лазерные «уколы» в руки. Пациентам сообщили, что на одну руку нанесен обезболивающий крем, а на другую – контрольный, хотя на самом деле плацебо было нанесено на обе руки.

При этом люди чувствовали боль на 25% меньше, а томография зафиксировала значительное снижение активности тех областей спинного мозга, которые отвечают за проведение болевого сигнала.

«Мы показали, что психологические факторы могут влиять на проведение боли по центральной нервной системе на ранних этапах, подобно наркотическим анальгетикам, типа морфина», - заявил Фальк Эйпперт из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, возглавлявший исследование.

Исследование может иметь большое значение для разработки лекарственных препаратов.