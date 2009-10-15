Арктика растает через 20 лет, утверждают британские ученые

Через 20 лет в летний период в Арктике больше не будет льда. Такой прогноз сделали британские профессора из Кембриджского университета.

Британская газета Times отмечает, что если прогноз ученых сбудется, то Земля потеряет видимую из космоса «ледяную шапку». Специалисты утверждают, что уже летом 2020 года из-за потепления климата суда смогут свободно плавать в водах Северного Ледовитого океана. Как заявил один из авторов исследования Пен Хэдоу, ученые сравнивали показатели толщины льда, зафиксированные два года назад атомной подводной лодкой военно-морских сил Великобритании, с измерениями, сделанными в 2009 году.

Хедоу и еще двое исследователей провели в Арктике 73 дня - с 1 марта по 7 мая 2009 года. За это время они преодолели 450,6 км и сделали множество наблюдений. Исследователи прорубили 1,5 тыс. отверстий в ледяном покрове и пришли к заключению, что средняя толщина льда составляет 1,8 метра. Ученые пришли к выводу, что летом прошлого года льды были слишком тонкими.

По словам профессора Кембриджского университета Питера Вадхамса, скоро грузовым судам не нужно будет использовать ледоколы, чтобы добраться из Тихого океана в Атлантический через Северо-Западный проход, идущего вдоль берега Северной Америки. Ежегодно в течение нескольких месяцев этот путь будет свободен ото льдов.

Расчеты показывают, что уже через десять лет обычный корабль сможет дойти до Северного полюса. Эта метаморфоза приведет, в частности, к тому, что на 3 тыс. км сократится морской путь с Дальнего Востока в Европу. Сейчас он пролегает через Суэцкий канал, передает NEWSru.com.

Кроме того, сокращение площади ледяного покрова приведет к более быстрому прогреву Северного Ледовитого океана. Это, в свою очередь, повлечет за собой высвобождение содержащихся в арктической вечной мерзлоте парниковых газов, а также таяние материкового льда Гренландии и, следовательно, подъем уровня Мирового океана и угрозу массовых наводнений, которые могут затронуть до четверти населения планеты.