Подсчитано число параллельных вселенных

Физикам из Стэнфордского университета удалось подсчитать число параллельных вселенных.

Согласно теории мультивселенной, после Большого Взрыва образовалось большое количество различных вселенных, существующих параллельно. В рамках новой работы ученые пытались подсчитать количество этих объектов. Для этого они провели анализ инфляции - резкого расширения космического пространства после Взрыва.

В результате им удалось установить, что всего может существовать 10 в степени 1010000000 вселенных. Используя эту оценку, как предварительную, ученые после этого обратились к теории информации. В частности, они оценили количество информации, которое несет в себе существование такого количества параллельных миров.

Известно, что всего состояний у человеческого мозга, как информационной системы, примерно 10 в степени 1016. Таким образом, человек не в состоянии различить больше этого количества вселенных. Именно это число авторы работы и выбрали в качестве окончательной оценки для числа параллельных миров, пишет Lenta.Ru.