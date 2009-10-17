Оливковое масло способно предотвращать болезнь Альцгеймера

К такому выводу пришли ученые-физиобиологи из центра химических сенсоров в Филадельфии. Содержащиеся в масле вещества изменяют структуру токсичных химических элементов, которые, как полагают специалисты, способствуют развитию деменции - слабоумия. Именно эти химические элементы, по предположению ученых, «напрямую нарушают» функционирование нервных клеток в мозгу страдающих от болезни Альцгеймера, что ведет к потере памяти, гибели клеток и нарушению функций работы мозга, передает АМИ-ТАСС
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По словам руководителя группы исследователей, профессора Пола Бреслина, «это открытие может помочь выявить эффективное средство профилактики в борьбе с тяжелейшим заболеванием».