Ученые смогли выйти на связь с вегетативными пациентами

Ученым удалось вступить в диалог с пациентами, находящимися в вегетативном состоянии: с помощью специального оборудования. Четыре из 24 пациентов, находящихся без сознания, смогли ответить на задаваемые им вопросы.

Подобных людей нельзя считать находящимися в коме, хотя из-за серьезного повреждения мозговой деятельности плохо представляют себе окружающий мир, доказали медики. Даже те пациенты, которые, как ранее считалось, не воспринимают происходящее вокруг, на самом деле реагируют на внешний мир, свидетельствуют данные, которые опубликованы в научном издании New England Journal of Medicine. Специалисты из Великобритании и Бельгии установили это с помощью нового способа сканирования мозга.

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, которая показывает деятельность мозга в реальном времени. Они попросили пациентов, а также добровольцев из числа здоровых людей, подвергнуться сканированию и в это время представить себе, что играют в теннис. У добровольцев, таким образом, активность проявлял участок коры головного мозга, отвечающий за движение. Это также случилось у четырех из 23 пациентов, считавшихся вегетативными.

Одним из успехов этой исследовательской работы стало исцеление бельгийца, который семь лет назад потерял сознание в результате ДТП и считался безнадежным. Но, задавая ему вопросы, исследователи по сигналам его мозга смогли выявить, что он может отвечать «да» и «нет». При этом, желая дать утвердительный ответ, пациент должен был представить себе, будто играет в теннис, а собираясь дать отрицательный ответ, должен был задействовать пространственное мышление, представив себе, будто бродит по улицам. На пять из шести вопросов, касающихся его биографии, бельгиец ответил верно.

Доктор Адриан Оуэн из Вольфсоновского центра по отображению мозга Кембриджского университета заявил, что данная работа открывает новые возможности. «Теперь мы можем спрашивать пациентов, не больно ли им, и назначать болеутоляющие препараты, можно также спрашивать и об их эмоциональном состоянии», — отметил он.

Возникают, однако, вопросы этического свойства. Например, законно ли прекращать уход за безнадежно вегетативным пациентом, если он, подав соответствующий мозговой сигнал, выразил желание умереть?

Хелен Джилл из лондонского Королевского института нервных болезней предупредила, что следует более внимательно изучать результаты сканирования мозга таких пациентов — при однократном исследовании положительные сигналы выявляются не у всех пациентов. По ее данным, 43% вегетативных пациентов, содержащихся в ее институте, обнаружили способность к общению, всего же было обследовано 60 человек, сообщает NEWSru.com.