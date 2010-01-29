Доктор наук Екатерина Антипова: Сельская местность стала очень привлекательной для работы и жизни

Об экономической географии Беларуси рассуждает профессор кафедры экономической географии зарубежных стран БГУ, доктор наук Екатерина Антипова.

Экономическая география Беларуси, исповедующей многовекторность во внешней политике, является едва ли не важнейшей из дисциплин. Что именно Вы исследуете?

— Основной предмет моих исследований — сельское расселение и экономическая география. Предметная область огромной географической науки помогает раскрыть все разнообразие сельского расселения, вскрыть закономерности и установить перспективы пространственного развития.

— В последние годы все больше людей уезжают из деревень в города. Как вы считаете, вернется ли ситуация на круги своя? Ведь считается, что Беларусь — в большей степени аграрная страна.

— В настоящее время этот поток значительно сократился. В Беларуси разрабатывается комплекс очень важных государственных программ, направленных на улучшение имиджа сельской местности. Наблюдается приток в села людей как из городов, так и из сельской местности, в том числе как из Беларуси, так и из других государств. Отмечу, что сельская местность отдельных регионов становится очень привлекательной для жизни и работы.

— Как вы представляете себе образ современного ученого Беларуси — молодой, пожилой, умудренный годами или умудренный мозгами?

— Образ ученого сейчас многогранен. Есть умудренный, с убеленными висками, чрезвычайно мудрый и чрезвычайно нужный белорусской науке ученый. Но точно так же есть и молодые ученые, которые активно развивают белорусскую науку.

— Молодой белорусский ученый. Кто он?

— Молодой белорусский ученый — все тот же пытливый, с горящими глазами молодой человек, обладающий совершенно новыми качествами личности XXI века. Он подкован в информационных системах. Он может рассказать, что такое геоинформационные системы, он знает несколько иностранных языков. С этих позиций у него есть очень хороший потенциал для развития будущей науки Беларуси.