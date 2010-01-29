Доктор наук Екатерина Антипова: Сельская местность стала очень привлекательной для работы и жизни

Экономическая география Беларуси, исповедующей многовекторность во внешней политике, является едва ли не важнейшей из дисциплин. Что именно Вы исследуете?
— Основной предмет моих исследований — сельское расселение и экономическая география. Предметная область огромной географической науки помогает раскрыть все разнообразие сельского расселения, вскрыть закономерности и установить перспективы пространственного развития.
— В последние годы все больше людей уезжают из деревень в города. Как вы считаете, вернется ли ситуация на круги своя? Ведь считается, что Беларусь — в большей степени аграрная страна.
— В настоящее время этот поток значительно сократился. В Беларуси разрабатывается комплекс очень важных государственных программ, направленных на улучшение имиджа сельской местности. Наблюдается приток в села людей как из городов, так и из сельской местности, в том числе как из Беларуси, так и из других государств. Отмечу, что сельская местность отдельных регионов становится очень привлекательной для жизни и работы.
— Как вы представляете себе образ современного ученого Беларуси — молодой, пожилой, умудренный годами или умудренный мозгами?
— Образ ученого сейчас многогранен. Есть умудренный, с убеленными висками, чрезвычайно мудрый и чрезвычайно нужный белорусской науке ученый. Но точно так же есть и молодые ученые, которые активно развивают белорусскую науку.
— Молодой белорусский ученый. Кто он?
— Молодой белорусский ученый — все тот же пытливый, с горящими глазами молодой человек, обладающий совершенно новыми качествами личности XXI века. Он подкован в информационных системах. Он может рассказать, что такое геоинформационные системы, он знает несколько иностранных языков. С этих позиций у него есть очень хороший потенциал для развития будущей науки Беларуси.