Расшифрован геном клетки рака мозга

Геном клетки одной из самых опасных раковых опухолей мозга - глиобластомы - расшифровали специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Исследование проводилось на клеточной линии U87, которая изучалась в тысяче лабораторий по всему миру. По мнению ученых, открытие позволит быстро выявлять рецидив ракового заболевания у человека и точнее определять способы эффективного лечения, отмечает БЕЛТА.

Также это достижение поможет в разработке новых более эффективных и менее токсичных лекарств и способно привести к созданию персонализированных способов лечения мультиформной глиобластомы, основанных на уникальных биологических характеристиках раковой опухоли пациента, пишет MIGnews.com.

Ученые обнаружили почти все генетические изменения, которые могут стать причиной рака. «Мы раньше не знали о большинстве мутаций, которые происходят в клетках отдельно взятого вида рака - мы были слепыми. Теперь новая технология позволяет нам исследовать каждую опухоль и полностью расшифровать геном рака, чтобы не было вероятности упустить мутацию, которая может его вызывать», — сказал доктор Стэн Нельсон из Онкологического центра Йонссона.

Мультиформная глиобластома — наиболее агрессивная форма опухоли, быстро распространяющаяся по всему мозгу. Даже ее полное хирургическое удаление и дальнейшее применение лекарственных препаратов не обеспечивают значительного увеличения продолжительности жизни пациента. Большинство умирает в течение 14 месяцев после диагностирования заболевания.