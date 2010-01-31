День белорусской науки отмечают в стране

С 1994 года его празднуют в последнее воскресенье января. В Беларуси научный потенциал сконцентрирован в Национальной академии наук, вузах, исследовательских институтах и центрах. В создании инновационных разработок участвуют свыше 30 тысяч человек.

Белорусские ученые успешно внедряют свои идеи и технологии буквально во все отрасли. Лучшие умы страны активно работают над созданием новых предприятий, производств и модернизацией действующих.

Интеллектуальный потенциал активно поддерживает государство. На гранты молодым ученым в прошлом году выделен миллиард рублей. В бюджете нынешнего года на финансирование научных программ и проектов заложено уже полтриллиона.

Сергей Рахманов, заместитель Председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Эффективность науки такова, что некоторые проекты, которые мы реализуем, дают отдачу на рубль затрат в десятки раз больше. Показателем роли науки является тот факт, что мы смогли на постсоветском пространстве предложить свои активы, и они восприняты в России и другими странами-участницами ЕвраЗЭС. Беларусь здесь безусловный лидер.

С профессиональным праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Огромный интеллектуальный потенциал Беларуси, — говорится в поздравлении — является предметом нашей законной гордости. Плодотворная работа и высокая квалификация отечественных ученых получили широкое признание во всем мире», — подчеркнул глава государства.