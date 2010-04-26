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Ученые обнаружили новое холодное течение из Антарктики в тропики

26 апреля 2010 12:16
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Ученые обнаружили новое антарктическое течение, которое несет холодные воды к экваториальным широтам.

Авторы исследования с помощью инструментальных наблюдений смогли установить «границы» и характеристики течения. Поток формируется при таянии ледников: вода попадает в море Росса, а также стекает в океан вдоль побережья Земли Адели. Течение движется вдоль берега Антарктиды на восток, пока не достигает плато Кергелена, находящегося под водой. Здесь под действием сил Кориолиса, возникающих при вращении Земли, вода огибает восточный край плато и выбрасывается в океан в виде узкого — шириной около 50 километров — потока.

Новооткрытое течение «залегает» на глубине около 3 тысяч метров, а его скорость в некоторых местах составляет около 700 метров в час: течение переносит до 30 миллионов кубических метров воды в секунду. Сегодня это самое быстрое течение в Южном полушарии, и его влияние необходимо учитывать при изучении глобального потепления. Так же как Гольфстрим поддерживает в Европе более теплый климат, чем на тех же широтах в Азии, так и открытое течение может заметно охлаждать зону своего «влияния», пишет Lenta.ru.

# Наука # Антарктида

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