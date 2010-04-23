Американский космический корабль стартовал с мыса Канаверал

Внешне он напоминает уменьшенную версию шаттла. Главное же отличие этого челнока в том, что он беспилотный, потому запускать его можно чаще и обходится это дешевле.Беспилотник оснащен автоматикой, которая позволит ему после схода с орбиты возвращаться на Землю и совершать посадку в автоматическом режиме, без участия специалистов из центра управления полетами. Ранее подобная система была установлена только на советском «Буране». Свой единственный тестовый полет он совершил еще в далеком 1988-м.