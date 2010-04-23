Прямой эфир

Инновационные технологии будут активно внедрять в агропромышленный комплекс страны

23 апреля 2010 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом шла речь на сессии ученого Собрания Национальной Академии наук. Стратегия научных исследований до 2015 года предусматривает развитие в Беларуси прежде всего космической сферы, информационных технологий, энергетики, нано- и биотехнологии.Будет разработано более 1500 передовых технологий, модернизировано 30 предприятий и производств. Организации НАН Беларуси в прошлом году произвели наукоемкой продукции более чем на 100 миллионов долларов.
# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
23 апреля 2010 13:19

Плешчаніцкай геафізічнай абсерваторыі — паўстагоддзя

23 апреля 2010 08:25

Американский космический корабль стартовал с мыса Канаверал

22 апреля 2010 20:55

На Борнео нашли самое длинное в мире насекомое