Раннюю диагностику болезни Альцгеймера будут проводить по глазам

Методика была разработана группой ученых под руководством профессора Франчески Кордейро из Института офтальмологии при Университетском колледже Лондона. Исследователи предположили, что болезни, обусловленные гибелью клеток мозга, сопровождаются аналогичными процессами в сетчатке глаза. Новый метод диагностики основан на выявлении клеток нервных узлов сетчатки, находящихся на разных стадиях умирания. Особенность методики заключается в том, что количество этих клеток измеряется в режиме реального времени.
Для маркировки гибнущих нейронов ученые использовали флюоресцентные вещества. Количество помеченных клеток исследователи определяли с помощью конфокальной лазерной микроскопии сетчатки. Этот вид микроскопии позволяет исследовать ткани на клеточном уровне непосредственно в процессе их жизнедеятельности, а также оценивать активность клеток.
По словам авторов исследования, новый метод можно применять для диагностики расстройств, обусловленных гибелью клеток мозга, в том числе болезней Альцгеймера, Гентингтона, Паркинсона. Кроме того, метод может оказаться полезным при диагностике глаукомы. Ученые отметили, что преимуществами методики является ее низкая стоимость, а также безболезненность и безопасность применения.
Первое исследование нового метода диагностики было проведено на лабораторных животных. Однако профессор Кордейро заявила, что испытания методики с участием пациентов будут начаты уже в 2010 году, передает БЕЛТА.