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Китайская изобретательница заряжает мобильный телефон сладкой газировкой

16 января 2010 14:26
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Ее изобретение связано с озабоченностью по поводу финансовых и экологических издержек, которые несут в себе аккумуляторы мобильных телефонов.

Экологически дружественные батарейки Дейзи Чжэн используют вместо вредных литиевых элементов содовую воду. «Концепция использования биобатареи — создание свободной от загрязнения окружающей среды, — отмечает Чжэн. — Благодаря использованию биологических батарей в качестве источника питания телефона, все что вам необходимо — только банка сладкого напитка, а когда батарейка садится в итоге остается вода и кислород».

Чжэн пояснила, что питающийся сахаром телефон имеет потенциал работы на одной зарядке батареи в три-четыре раза дольше, чем при работе от литиевой батареи, и является биологически невредным, пишет MIGnews.ru.

Биобатареи в настоящее время разрабатываются крупными компаниями, выпускающими электронику, и могут появиться на рынке в течение ближайших пяти лет.

# Hi-Tech # Наука

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