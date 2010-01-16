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Ученые реабилитировали память рыб: колюшки способны учиться на чужих ошибках

16 января 2010 13:30
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Ученые собрали доказательства того, что рыбы сохраняют воспоминания о произошедших событиях значительно дольше, чем принято считать.

Коротко работа описана в пресс-релизе университета Чарльза Стерта. Исследователи работали с песчаным горбылем - пресноводной рыбой весом около 1-2 кг, сообщает БЕЛТА. Авторы показали, что песчаный горбыль помнит о встрече с хищниками несколько месяцев. Кроме того, эти рыбы способны освоить тактику охоты на два различных типа жертв. Однако эффективность охоты после обучения оказалась ниже, чем в случае, когда горбыль был «знаком» только с одной жертвой.

Это не первая работа, показывающая, что интеллектуальные возможности рыб относительно высоки. Так, недавно ученые представили доказательства, что колюшки способны учиться на чужих ошибках, а гамбузии могут считать до четырех.

# Наука

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