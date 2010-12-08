Ученые: Человек сам себя программирует на короткую жизнь, а может жить 200 лет

В 1920 году в Италии свирепствовал грипп. Эпидемия унесла немало жизней. 6 декабря беда пришла и в семью Ламбардо. Их двухлетняя дочь скончалась от гриппа. Родители не захотели придавать тело земле. Розалию Ломбардо погребли в катакомбах капуцинов. Посетители музея мертвых в Палермо не перестают удивляться тому, как хорошо сохранилось тело Розалии. Малышку называют Спящей красавицей. Ученые даже зафиксировали слабые импульсы, исходящие от ее тела. Удивление вызывает и полное отсутствие следов тления, а также цветочный аромат, исходящий от ее тела. А ведь со дня погребения прошло уже около 90 лет…

По самым скромным подсчетам, человек может жить 200 лет. И это вовсе не сказка. Есть достоверные сведения о двух долгожителях прошлого века. Один из них, уроженец Китая, который по официальным документам скончался в 1936 году в возрасте 246 лет. И индус, умерший в 1956 году в возрасте 186 лет. Почему же тогда люди умирают так рано?

Исследователь природы времени Сергей Кравченко считает, что помимо биологического, существует еще и психологический возраст. К примеру, когда в семье отец умирает в 64 года, его сын программирует себя на тот же возраст смерти. Если человеку удается перешагнуть эту возрастную планку, то он считает это своей личной заслугой, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Сергей Кравченко, эксперт Института исследований природы времени МГУ:

Очень часто люди его не преодолевают, а принимают как данность. Особенно, если, не дай Бог, отец или мама закончили жизнь тяжким заболеванием, суицидом, несчастным случаем.

На самом деле человек может жить 200 лет и более. Но люди об этом не знают и программируют себя на среднее значение: 70 лет. Программа закладывается с детства. Только представьте, если бы человек знал, что может жить больше 2 веков, стал бы он настраивать себя на столь короткое существование? Получается, время – это пространство, на котором мы планируем свою жизнь.

Сергей Кравченко, эксперт Института исследований природы времени МГУ:

Его можно продлить и продлить с помощью просто сосредоточения на этой границе. Но просто если у вас есть дальше ради чего жить, и ради кого, вы продлеваете свою жизнь.

Есть довольной простой способ продлить человеку жизнь. Суть этого метода в том, чтобы вернуть человеку уникальное лицо, поскольку в повседневной жизни мы так часто смотрим на чужие лица, что забываем свое собственное. В течение 20-30 минут нужно дать возможность себе побыть наедине со своим отражением в зеркале и поразмышлять о себе настоящем. Человек должен набросать свой схематичный автопортрет. Главное – зафиксировать лицо со всеми складочками и родинками. Портрет дает возможность отвлечься от других лиц и пережить присутствие своей уникальной личности здесь и сейчас. Такую процедуру лучше проводить не чаще 4-5 раз в год. Вроде бы ничего особенного, но к концу сеанса поднимается настроение и даже проходит головная боль.

Одним из направлений на пути к бессмертию являются стволовые клетки. Они имеют способность восстанавливаться органы и ткани, а значит – омолаживать организм. Профессор Юрий Захаров решил найти свой эликсир молодости. В странах Юго-Восточной Азии он изучал древние практики омоложения. В награду он получил своеобразный диплом и небольшую статуэтку, сплавленную из рубинов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

В России он решил совместить восточную практику с современной наукой. Три года назад профессор Захаров сдал свои стволовые клетки, чтобы в дальнейшем использовать их для сохранения молодости.

Юрий Захаров, доктор медицинских наук:

Каждый год весной они вводятся по специальной программе. Для этого важно и время, и место введения, и те обстоятельства и условия, которые этому способствуют.

Стволовые клетки выделяют из крови на специальной аппаратуре и собирают в резервуар. Сеанс длиться около 2 часов. В последствие ими можно будет воспользоваться для сохранения здоровья. Однако процедуры с использованием стволовых клеток дают лишь временный эффект. Со временем они тоже стареют и их запас в организме с возрастом уменьшается.

Сегодня исследованием стволовых клеток занимаются только ученые. А еще некоторое время назад омоложение эмбриональными стволовыми клетками предлагали почти во всех клиниках. Шумиха вокруг новинки медицины тогда сделала свое черное дело. Многие известные люди воспользовались услугой омоложения, в результате получили новую болячку – рак.

Сергей Киселев, зав. лабораторией генетических основ клеточных технологий Института общей генетики, доктор биологических наук:

Как показали последние исследования, опухолевые клетки очень похожи на эмбриональные. На сегодня это единственное, что точно известно. Поэтому есть риск, что эмбриональные стволовые клетки могут дать начало какой-то опухоли.

В лабораторных условиях уже научились получать из эмбриональных стволовых клеток некоторые ткани. В последствие ими можно будет восстанавливать изношенный организм.

Современная наука активно работает над исследованиями возможности вечной жизни. Ученые убеждены, если регулярно проводить осмотр организма и заменять старые больные органы, также как это делают с поношенными деталями автомобиля, то жизнь может стать бесконечно долгой.

1932 год, студент биологического факультета МГУ Лев Полежаев ставит первые научные опыты на головастиках. Молодой человек отрезает им задние лапки, начинает колоть правую культю ноги и у лягушки вырастает новая лапка. Левая культя, на которую не было воздействия, просто зарубцовывается. Дальше – больше. На лабораторном столе оказываются взрослые лягушки. Их ампутированные конечности также вырастают под воздействием острых иголок и химических растворов. Доктор биологических наук Лев Полежаев посвятил регенерации немалую часть своей жизни. Он буквально творил чудеса: выращивал удаленные зубы и кости черепа, восстанавливал ампутированные конечности, стирал рубцы после инфаркта. Но советская идеология не поддержала столь сенсационные открытия. Ученому запретили продолжать эксперименты, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Известный современный российский глазной хирург Эрнст Мулдашев буквально по частям может восстановить глаз пациенту с огнестрельным ранением. В таких случаях он не обещает вернуть зрение: после травмы от глаза почти ничего не осталось. Но косметический эффект - гарантирован. Эту, как и все другие операции, ученый провел при помощи своего главного изобретения – аллопланта. Его изготавливают из ткани умерших людей.

Несколько лет назад в центр обратился необычный пациент из Кемеровской области. Вернее, его привела мама. Паша Корчагин родился на свет с четырьмя глазами. Причем, абсолютно слепыми. Более того, в теле мальчика умещалось сразу два человека: сам Паша и его брат-близнец.

Эрнст Мулдашев, генеральный директор Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, доктор медицинских наук:

Для врачей это не такое уж необычное явление. У многих людей существует врожденная дермоидная киста. Дермоидная киста – это неразвившийся близнец. Внутри нее может быть зуб, волосы или что-то в этом роде. У Павла этот его, так сказать близнец, вошел в него.

Два лишних глаза Паше удалили еще в Кемерове. Но видеть мальчик все равно не мог. Тогда Эрнст Мулдашев сделал целый ряд операций при помощи аллопланта и вернул мальчику зрение. После операции не прошло и часа, а мальчик уже стал видеть. У Паши было сильное отставание в интеллектуальном развитии. Профессор Мулдашев применил аллоплант, приготовленный из человеческого мозга.

Эрнст Мулдашев, генеральный директор Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, доктор медицинских наук:

Мы его применили несколько раз. Мать говорит, да и мы сами замечаем, что Пашка поумнел. Но помогает этот мозговой аллоплант людям светлым, добрым. Да и операция с аллоплантом помогает людям, которые добрые, оптимисты.

В центре разработано и успешно применяется на практике 96 видов аллоплантов различных форм, текстур и предназначений. Их сначала апробируют на животных. Аллоплант способен как магнит притягивать к себе стволовые клетки, которые являются своеобразной строительной бригадой в организме каждого человека. В последствие аллоплант полностью обрастает новыми клетками и тем самым полностью восстанавливает органы и ткани. Сам Эрнст Мулдашев склонен мистифицировать свое изобретение.

Эрнст Мулдашев, генеральный директор Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, доктор медицинских наук:

Секрет, как мы перерабатываем человеческие ткани, он глубоко сокрыт и является чисто российским достоянием. За этим секретом охотятся многие ученые, разведки.

Профессор Мулдашев регулярно организовывает экспедиции, пытаясь разгадать тайну смерти. Главной целью экспедиций является желание понять суть аллопланта. В одном из своих путешествий в Гималаи он нашел живую и мертвую воду. Он привез воду в Уфу и проверил на специальной аппаратуре. Оказалось, мертвая вода убивает раковые клетки, а живая – стимулирует ген жизни в организме. Правда, через полгода чудесные свойства воды пропали. Но вода, которой уже более 12 лет, до сих пор не заплесневела.