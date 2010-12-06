Чудеса современных разработок руками молодых белорусских ученых

Сегодня все может не только магия, но и наука. Особенно, когда за дело берутся молодые умы. Молодежный информационный форум представил в Минске более сотни разработок. 17 из них — в новинку для нашей страны, 7 — для всего мира.

Авторские работы в центре внимания и главы государства. Ученым, в свою очередь, приятно, что государство их не забывает. Александру Лукашенко они подарили «Ленту Мебиуса» — символ бесконечности познания.

Подобные мероприятия — это часть работы по формированию философии инновационного развития. В стране есть программа на которую потратили за несколько лет немалые деньги. В этом году выполнено 715 инновационных проектов. Ожидаемый объем продукции к концу декабря 1 млрд. 700 млн. долларов. Это реальность. И это в три раза больше, чем в прошлом году. Но при всей положительной динамике, есть и локальные проблемы.

Все разработки молодых белорусских ученых, наверное, не вместил бы и гигантский алмаз Национальной библиотеки. Но сегодня проблема в этой сфере не в количестве и даже не в качестве разработок. И если дорога от идеи до воплощения сейчас не выложена желтыми кирпичами, то путь от опытного образца до полномасштабного внедрения пока больше всего напоминает бездорожье.

И это не системная ошибка, а низкая инновационная культура предприятий. Проблема перекочевала к нам от советской экономики. Директора ничего не хотят внедрять сами, а зачастую ждут команды сверху.

Александр Лукашенко:

Ректор должен всех посадить в автобус и поехать на наши предприятия. Ваша роль не только в том, чтобы похвалить, но и взять за руку, свети с производством — делай.

Говоря научными терминами, между учеными и промышленниками необходим проводник — венчурные компании. Они должны вкладывать деньги в технологии будущего и страховать риски. А изобретения экстра-класса найдутся. Молодые ученые рассказывают главе государства о новой для мира технологии. Объединившись вместе, химики и IT-специалисты Академии наук сегодня создают новые химсоединения, которые в будущем смогут решать самые серьезные проблемы.

Иван Анищенко, магистрант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Нами были разработаны два химических соединения, которые способны блокировать ВИЧ-инфекцию. Мы смогли этого достигнуть сначала благодаря теоретическому использованию суперкомпьютера, а далее они были апробированы и проведены начальные медицинские тестирования.

Весомые слова на выставке — это одно. А вот уже через два дня разработчики гениальной технологии находят веские аргументы в творческом споре. Так сказать, на пленэре.

Иван Анищенко и Дмитрий Муха работают над созданием новых лекарственных соединений уже более двух лет. И в поиске этих формул сегодня вся их жизнь. Сегодня этими разработками уже интересуются ученые из России, Украины и США. Но ребята гарантируют: никакой утечки мозгов не произойдет.

Иван Анищенко и Дмитрий Муха:

Для Беларуси новая технология — это большой успех для страны. И если она будет разрабатываться здесь — это польза и для нас, и для всей страны. Потому что большое счастье работать в своей стране по нашей специальности. Это высокая технология.

Но не медициной единой. Так, на выставке было представлено и совсем уж фантастическое зрелище. Алексей разрабатывал технологию левитации около 10 лет. Магнит, жидкий азот — и вот закон тяготения уже и не такая уж непреложная истина. Теперь дело за инвесторами — и тогда транспорт будущего станет массовым.

Алексей Климза, младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

Никакого трения с поверхностью, никакого шума, беззвучное транспортное средство, которое может перевозить и большие грузы. Этот образчик может везти на себе 1,5 кг полезной нагрузки.

А в обычной, не выставочной жизни левитация для Алексея — технология для души. Куда больше времени он уделяет работе с микроскопом. Делает жизнь лучше.

Алексей Климза, младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

Вот, казалось бы, маленькая вещь, но она есть в каждом мобильном телефоне и GPS-навигаторе. Вот эти фильтры помогают миниатюризировать устройство.

А еще он проходит за день по десятку километров по коридорам НПЦ, не боится жидкого азота, и отдыхает, стреляя из лазерного ружья прямо в кабинете. Вот такая насыщенная жизнь у современного ученого.

Алексей Климза, младший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

Если вы думаете, что мы только в книгах корпим, то это неправда. Вот паяльник, если спаять что-то надо. Современный ученый — это мастер на все руки. То есть это не сидеть за компьютером тупо или читать книжки — надо все уметь делать руками.

И именно так, своими руками, сегодня в лабораториях по всей Беларуси создаются самые настоящие чудеса. Беспилотный вертолет, который может снимать фильмы и патрулировать в воздухе. Имплантаты с алмазным напылением, которое впятеро дешевле зарубежных аналогов. Или аппарат, позволяющий очищать воздух с помощью воды и микроорганизмов. Кстати, эта установка уже с успехом работает в Беларуси и СНГ.

Описывать все эти разработки можно бесконечно долго. Важно то, что их создали талантливые люди. И если сегодня на предприятиях смогут внедрить хотя бы часть этих новаций, эффективность и столь необходимая рентабельность, безусловно, вырастут.