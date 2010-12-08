Удивительные хирургические операции: девочке пришили ноги, а мужчине восстановили половой орган на руке

1983 год уникальную операцию провел молодой хирург Рамаз Датиашвили. Его пациенткой стала трехлетняя Араса из литовского колхоза. Девочку привезли в больницу без обеих ножек. Накануне она играла с сестрой в поле, а ее отец на тракторе косил траву, не заметил девочек, и в результате лезвие косилки отрезало ноги дочери. Уже через 13 часов малышка лежала на операционном столе в Москве. Все это время ее ножки охлаждали мороженой рыбой. Хирург Рамаз Датиашвили, несмотря на запреты начальства, взялся за операцию. В течение 9 часов доктор сшивал сосуды, артерии, нервы, мышцы и сухожилия. Наконец, пяточки порозовели. Хирург понял – девочка будет ходить. И она действительно пошла!

Это был поистине уникальный случай для тех лет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Но медицина не стоит на месте, сегодня медицина научилась реконструировать новые органы из тканей человеческого тела. Сергей вырос в глухой сибирской деревне, на здоровье не жаловался. Но повзрослев, парень стал замечать, как сильно отличается от своих сверстников.

Михаил Сокольщик, директор Клинического центра микрохирургии, реконструктивной и репродуктивной андрологии, доктор медицинских наук:

Молодой человек, скажем, даже не по середине пола, в плане аномалии развития. Его можно определить как «бесполый» вариант человека.

В 2005 году мечта Сергея осуществилась. Гормональная терапия и сложнейшая, уникальная 12 часовая операция наконец сделали его мужчиной. Профессор Михаил Сокольщик ампутировал недоразвитый половой орган, пришил его к руке, а потом буквально собрал, как конструктор, новый фаллос.

Михаил Сокольщик, директор Клинического центра микрохирургии, реконструктивной и репродуктивной андрологии, доктор медицинских наук:

Это все происходит без потери связи кровообращения с предплечьем. То есть мы сформировали на руке половой член.

Более того, мужчине вернули его эротическую чувствительность, ведь часть его органа осталась. Мысли о самоубийстве Сергея больше не посещают. Не так давно молодой человек женился. И хотя детей у него не будет, он счастлив.

Ученые пока еще не способны, даже с использованием стволовых клеток, вернуть человеку утраченную руку, ногу, а тем более, голову. Но вырастить орган – вполне реальная задача. Бионика – одно из последних направлений регенеративной медицины. Это симбиоз биологических и искусственных материалов для получения полноценного человеческого органа. Несколько лет назад германские медики вырастили нижнюю челюсть 56-ему мужчине. Он ее лишился в результате онкологического заболевания. На компьютере смоделировали каркас недостающей челюсти. Его нашпиговали стволовыми клетками из костного мозга. Чтобы процесс обрастания тканями шел нормально, деталь поместили в мышцу спины. На некоторое время пациенту пришлось стать инкубатором для выращивания собственной челюсти. Когда челюсть была сформирована, ее вживили и сделали косметическую операцию по пересадки кожи. Скоро мужчине обещают вставить новые зубы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Профессор Паоло Маккиарини пошел дальше. В 2008 году он, совместно с международной группой ученых, вырастил новую трахею по более современной технологии. На собственных стволовых клетках пациентки. У 30-летней Клаудио Кастильо из-за перенесенного туберкулеза был поврежден один из бронхов, и ей грозило удаление легкого.

Паоло Маккиарини, руководитель клиники Университета Барселоны (Испания), профессор Медицинской школы Ганновера (Германия):

Нет ничего ужаснее для меня, чем когда я вижу ребенка или взрослого человека, который не может говорить или дышать самостоятельно. Именно поэтому я ста заниматься исследованиями конкретно в области дыхательных путей.

Донорскую трахею отмыли специальными химическими растворами. Потом вместе со стволовыми клетками из костного мозга и клетками слизистой поместили в биореактор. Через 4 дня орган оброс новой слизистой оболочкой и был готов к пересадке.

Паоло Маккиарини, руководитель клиники Университета Барселоны (Испания), профессор Медицинской школы Ганновера (Германия):

Приятным сюрпризом стало то, что даже после сложного процесса регенеративной медицины, мы увидели, что качество органа, который мы приготовили для трансплантации было замечательное.

Организм Клаудии принял новую трахею как родную. Через полгода пациентка полностью реабилитировалась. Сейчас на счету Паоло Маккиарини вторая операция по пересадки трахеи. В отличие от первой, она заняла 90 минут. Профессор не стал ждать 4 дня, пока орган обрастет тканью, а сразу поставил донорскую трахею на место. Иными словами, биореактором стал сам пациент.

Паоло Маккиарини, руководитель клиники Университета Барселоны (Испания), профессор Медицинской школы Ганновера (Германия):

Думаю для меня, как для специалиста, будет огромным успехом сделать эту технологию доступной абсолютно всем пациентам.